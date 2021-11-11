إسرائيل: منظومة حديثة لاعتراض الصواريخ بواسطة أشعة الكترونية





وتتمتع هذه المنظومة التي أطلق عليها اسم "سكوربيوس"، بقدرات الهجوم على طائرات، بضمنها مسيرة بدون طيار حتى من أبعاد تصل الى مئات الكيلومترات، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وقد تم اختبارها لأول مرة ضمن التمرين الجوي الدولي الكبير "بلو فلاغ" - (العلم الأزرق) - الذي أجرى في إسرائيل مؤخرا، كما أُفيد بان ثلاثة جيوش أجنبية سبق وأن قامت بشراء هذه المنظومة.





رام الله - دنيا الوطنأزاحت الصناعات الجوية الإسرائيلية، الستار عن منظومة حديثة من نوعها لاعتراض الصواريخ المضادة للطائرات بواسطة أشعة الكترونية.