شؤون فلسطينية

قيادي بـ (حماس): البطل مقداد القواسمي أثبت عجز الاحتلال أمام إرادة الأسرى

قيادي بـ (حماس): البطل مقداد القواسمي أثبت عجز الاحتلال أمام إرادة الأسرى
مقداد قواسمي
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مسؤول مكتب الأسرى والشهداء، زاهر جبارين، إن انتصار الأسير البطل مقداد القواسمي في معركة الإرادة والتحدي ضد الاعتقال الإداري بعد 113 يومًا من الإضراب المفتوح عن الطعام، يمثل انتصارا للإرادة والعزيمة القوية التي يتمتع بها أصحاب القضايا العادلة.

وأكد في تصريح أبرزه موقع (حرية نيوز)، على أن هذا الانتصار لأسيرنا البطل يضاف إلى سلسلة الانتصارات التي حققها الأسرى في معارك الإضراب عن الطعام التي أثبتت نجاعتها في انتزاع الحقوق والحرية من بين أنياب الاحتلال.

وأضاف جبارين "يثبت الأسير مقداد القواسمي اليوم عجز الاحتلال عن مواجهة إرادة الأسرى وإيقاف مسيرة النضال لانتزاع الحقوق".

 وحيا نحيي أسرانا الأبطال في كافة قلاع الأسر وخصوصا المضربين عن الطعام منهم، موجها رسالة لهم: "نشد على أيديهم ونقول لهم إننا نتابع قضيتكم باهتمام بالغ، ونحن واثقون بأن النصر حليفكم والحرية موعدكم".

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