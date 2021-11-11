"التربية" تدين بشدة الاعتداء على أحد رؤساء الأقسام في يطا





واعتبرت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاعتداء سابقة خطيرةً ومدانة، مؤكدة أنها تتابع الأمر مع الجهات المختصة للكشف عن الجناة ومعرفة دوافع الاعتداء واتخاذ المقتضى القانوني.





ونوهت إلى أن الاعتداء على المؤسسات التعليمية والعاملين فيها تجاوز لكافة الأعراف، متمنية الشفاء العاجل للزميل المعتدى عليه.



رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة التربية والتعليم وبشدة الاعتداء المستهجن على رئيس قسم الإرشاد والتربية الخاصة في مديرية يطا وتكسير سيارته الخاصة وسرقة هاتفه الشخصي خلال عودته من الدوام إلى بيته ظهر اليوم.