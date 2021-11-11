أبو ردينة: عُرض علينا مليارات الدولارات مقابل دولة ذات حدود مؤقتة ورفضنا

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، مساء الخميس، إن الشعب الفلسطيني يضحي ويواجه أكبر قوة استعمارية على وجه الكرة الأرضية.



وأضاف في تصريحات لقناة (الميادين)، أننا كنا دائماً نعتمد على شعبنا وكان الرئيس أبو عمار يقول يا وحدنا وهذا شعار رفع في مناسبات عديدة.



وتابع أبو ردينة: سعينا في المحافل الدولية والقمم العربية والأمم المتحدة والقمم الإسلامية حتى لا نلام بأننا عزلنا أنفسنا، لافتا إلى أن شعوب الأمة العربية وأحرار العالم كلها تقف معنا إلى جانب الصين وروسيا، و"القيادة قادرة على اتخاذ أي قرار في الوقت المناسب".



وكشف أبو ردينة، أنه قبل سنوات قريبة "عُرض علينا بأن نقبل بدولة ذات حدود مؤقتة، مقابل مليارات الدولارات ورفضنا ذلك".









رام الله - دنيا الوطن