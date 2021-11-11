الهباش وأرباش يبحثان في تركيا سبل مواجهة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القدس

رام الله - دنيا الوطنبحث قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، مع وزير الشؤون الدينية في جمهورية تركيا علي أرباش، سبل مواجهة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك والأراضي الفلسطينية بشكل عام.جاء ذلك خلال اجتماعهما، اليوم الخميس، في مقر وزارة الشؤون الدينية التركية في العاصمة أنقرة.ووضع الهباش الوزير التركي بصورة الأوضاع في مدينة القدس وتواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الحرم القدسي الشريف وتدنيسه من قبل قطعان المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة بحماية شرطة الاحتلال، والاعتداء بوحشية على المسلمين الأبرياء في المسجد الأقصى، قبلة الإسلام الأولى.ودعا قاضي القضاة العلماء ورجال الدين في العالم الإسلامي إلى اتخاذ خطوات واقعية وملموسة لحماية المسجد الأقصى المبارك ومساندة المرابطين فيه الذين يدافعون عن عقيدة الأمة الإسلامية وكرامتها، وعدم الاكتفاء بإطلاق الشعارات وبيانات الإدانة والاستنكار .من جانبه، أكد أرباش أن قلوب جميع المسلمين حول العالم مع المسجد الأقصى، مشددًا على أن قضية القدس تمس عقيدة كل مسلم على وجه الأرض، وعلى المسلمين جميعًا واجب الدفاع عنها وحمايتها .وأضاف أرباش أن "القدس ليست قضية الفلسطينيين أو العرب أو المسلمين وحدهم، إنما قضية الإنسانية أجمع"، مشيرًا إلى أهمية وضع خطة عمل مشتركة من قبل العلماء ورجال الدين في العالم الإسلامي للتأكيد على مركزية قضية القدس، ولتطوير خطاب فعّال في سبيل دفع العالم للتحرك من أجل القدس.