شؤون فلسطينية

الحية ينعى وصفي قبها

الحية ينعى وصفي قبها
خليل الحية
رام الله - دنيا الوطن
نعى رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، د. خليل الحية، القيادي في الحركة، وصفي قبها، الذي وافته المنية اليوم إثر إصابته بفيروس (كورونا).

وقال في تصريح صحفي مساء الخميس، إن "الشهيد بإذن الله المهندس الوزير وصفي قبها كان رجل المواقف والعزائم، ثابتا على مبادئه، لم تلن له قناة، ولم تفتر له عزيمة وهو يدافع عن شعبه وقضيته".

وأضاف كان نصيرا لأصحاب الحاجات، مدافعا عن الحريات العامة، نصيرا لقضايا الأسرى، فهو وزيرهم وزميلهم، بذل حياته مجاهدا صابرا، ويمضي اليوم إلى ربه محتسبا، مردفا: عزاؤنا لأنفسنا وشعبنا وأمتنا وعائلته الكريمة.

وتابع الحية رحم الله الأخ القائد والمربي الفاضل والمجاهد الثابت على الحق رغم عواصف المحن التي لم تنل منه.

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