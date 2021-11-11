ألمانيا: ارتفاع كبير في عدد إصابات (كورونا) اليومية





وبحسب بيانات المعهد اليوم، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي أربعة ملايين و894 ألفا و250 حالة إصابة.





ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأن كثيرا من الحالات لم يتم اكتشافها وتسجيلها.



رام الله - دنيا الوطنأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، ارتفاع عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس (كورونا) المستجد بشكل كبير، وبلوغها ذروة جديدة تجاوزت 50 ألف حالة إصابة خلال 24 ساعة.وأوضح المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 50 ألفا و196 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 235 حالة وفاة، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).يذكر أنه كان تم تسجيل 39 ألفا و676 حالة إصابة بالفيروس أمس الأربعاء، وتم تسجيل 33 ألفا و949 حالة إصابة قبل أسبوع.وأضاف المعهد أن معدل الإصابة الأسبوعي بالفيروس، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، وصل إلى مستوى قياسي مجددا أيضا، وبلغ صباح اليوم الخميس على مستوى ألمانيا 1,249، وبذلك ارتفع إلى مستوى قياسي لليوم الرابع على التوالي.