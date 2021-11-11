شؤون فلسطينية

تقرير للأمم المتحدة يتحدث عن التدهور السريع بالوضع الاقتصادي والمالي الفلسطيني

تقرير للأمم المتحدة يتحدث عن التدهور السريع بالوضع الاقتصادي والمالي الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أبرز تقرير أصدرته الأمم المتحدة مؤخرا "الحاجة الملحّة للتصدّي للأزمة الاقتصادية والمالية التي لا تزال تعصف بالسلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني".

وحثّ التقرير على اعتماد استجابة منسَّقة ومتكاملة لحلّ هذا الوضع غير المستقر بصورة متزايدة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وحذّر التقرير الذي أصدره مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط حول الاجتماع المقبل للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني المقرّر عقده في أوسلو بتاريخ 17 تشرين الثاني 2021، من اعتماد مقاربة مجتزأة للتصدّي للتحدّيات السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلَّة، وهي مقاربة من شأنها أن تجازف بتكريس دورة مستمرة من إدارة الأزمة.

ويصف التقرير الوضع الاقتصادي والمالي في الأراضي الفلسطينية المحتلَّة بالمتردّي. ويشير إلى تدهور حادّ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 أعقب أعواما من الركود الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا تزال البطالة مرتفعة لا سيّما بين أوساط النساء، كما تواصل اسرائيل اقتطاع جزء من عائدات الضرائب الجمركية.

وقال مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند إن "من الصعب على نحو متزايد على السلطة الفلسطينية أن تغطي نفقاتها بحدّها الأدنى ناهيك عن توظيف استثمارات حاسمة في الاقتصاد والشعب الفلسطيني".

ودعا التقرير حكومة إسرائيل والسلطة الوطنية والمجتمع الدولي للعمل باتّساق بشأن اعتماد استجابة متكاملة في الأشهر المقبلة، بحيث تتصدّى الاستجابة للوضع الاقتصادي والمالي الحالي الذي تعيشه السلطة الوطنية وتقوي مؤسساتها مع التركيز على تقديم الخدمات العامة، وترسيخ عملية وقف إطلاق النار في غزة، ودعم التنمية الاقتصادية في القطاع، وتعزيز انتعاش اقتصادي مستدام وشامل من شأنه تحسين سُبُل معيشة الفلسطينيين جميعا، بمن فيهم النساء، والشباب، واللاجئين، والمجموعات المهمّشة الأخرى.

ويحذّر التقرير من أن الوضع في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلَّة لا يزال هشّا على نحو استثنائي. "ولذا ينبغي اتخاذ المزيد من الخطوات لنزع فتيل التوتّر في القدس الشرقية، والمحافظة على وقف إطلاق النار في غزة، ووقف النشاط الاستيطاني والعنف الذي يمارسه المستوطنون، وعمليات الهدم والإخلاء والاقتحامات الإسرائيلية في المنطقة (أ) والتي لا تزال تقوّض السلطة والمؤسسات الفلسطينية وآفاق التوصّل لحل قائم على الدولتيْن.

وشدّد وينسلاند على أن "الحلول القصيرة الأجل التي تركّز على تحقيق الاستقرار في الأزمات الأخيرة وإدارتها ضرورية، إلا أنها ليست كافية." وأضاف بأنه من أجل المضيّ قدما في معالجة القضايا السياسية الرئيسية وإحراز تقدم مستدام في كلٍ من هذه المسارات، يقتضي الأمر من الطرفيْن إجراء تغييرات سياساتية والاضطلاع بإصلاحات في الحوكمة وإصلاحات اجتماعية اقتصادية.

وأشار إلى أن "من الممكن أن يساعد العمل على إطلاق العنان للدعم الذي يقدّمه المانحون الدوليون ولمصادر تمويل عامة وخاصة جديدة". وحذّر "من اتّخاذ خطوات أحادية الجانب تفاقم بؤر التوتّر أو تؤجّج الصراع، الأمر الذي من شأنه أن يعرّض للخطر إحراز أي تقدّم نحو تحسين الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلَّة وتزيد من إحجام المانحين عن زيادة الدعم".

أخبار ذات صلة

المطران حنا: نرفض المساس بالمؤسسات الفلسطينية التي تخدم شعبنا وقضيته العادلة

المطران حنا: نرفض المساس بالمؤسسات الفلسطينية التي تخدم شعبنا وقضيته العادلة

إصابة العشرات في مواجهات مع الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة

إصابة العشرات في مواجهات مع الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً بزعم تسلله من شمال القطاع نحو الغلاف

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً بزعم تسلله من شمال القطاع نحو الغلاف

الجماهير الفلسطينية بعدة محافظات تحيي الذكرى الـ17 لاستشهاد ياسر عرفات

الجماهير الفلسطينية بعدة محافظات تحيي الذكرى الـ17 لاستشهاد ياسر عرفات

الاحتلال يعتقل شابين ويصيب آخرين في مواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة

الاحتلال يعتقل شابين ويصيب آخرين في مواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة

حسن يوسف: فلسطين فقدت قامةً وطنية وعلمًا من أعلامها

حسن يوسف: فلسطين فقدت قامةً وطنية وعلمًا من أعلامها

الشيوخي: تبييض التمور والمنتجات الزراعية للمستوطنات جريمة اقتصادية كبرى ترقى إلى الخيانة العظمى

الشيوخي: تبييض التمور والمنتجات الزراعية للمستوطنات جريمة اقتصادية كبرى ترقى إلى الخيانة العظمى

صالح ناصر: الوفاء للقائد الوطني الرئيس عرفات في ذكرى رحيله يكون باستعادة الوحدة الداخلية

صالح ناصر: الوفاء للقائد الوطني الرئيس عرفات في ذكرى رحيله يكون باستعادة الوحدة الداخلية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المطران حنا: نرفض المساس بالمؤسسات الفلسطينية التي تخدم شعبنا وقضيته العادلة

المطران حنا: نرفض المساس بالمؤسسات الفلسطينية التي تخدم شعبنا وقضيته العادلة

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً بزعم تسلله من شمال القطاع نحو الغلاف

قوات الاحتلال تعتقل مواطناً بزعم تسلله من شمال القطاع نحو الغلاف

الاحتلال يعتقل شابين ويصيب آخرين في مواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة

الاحتلال يعتقل شابين ويصيب آخرين في مواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة

حسن يوسف: فلسطين فقدت قامةً وطنية وعلمًا من أعلامها

حسن يوسف: فلسطين فقدت قامةً وطنية وعلمًا من أعلامها

الشيوخي: تبييض التمور والمنتجات الزراعية للمستوطنات جريمة اقتصادية كبرى ترقى إلى الخيانة العظمى

الشيوخي: تبييض التمور والمنتجات الزراعية للمستوطنات جريمة اقتصادية كبرى ترقى إلى الخيانة العظمى

صالح ناصر: الوفاء للقائد الوطني الرئيس عرفات في ذكرى رحيله يكون باستعادة الوحدة الداخلية

صالح ناصر: الوفاء للقائد الوطني الرئيس عرفات في ذكرى رحيله يكون باستعادة الوحدة الداخلية

إصابة مواطن بكسور في هجوم للمستوطنين جنوب نابلس

إصابة مواطن بكسور في هجوم للمستوطنين جنوب نابلس

اشتية: الوضع المالي للسلطة هو الأصعب منذ أعوام.. لهذه الأسباب

اشتية: الوضع المالي للسلطة هو الأصعب منذ أعوام.. لهذه الأسباب

منوعات

هل اعتزل الفنان المصري عادل إمام التمثيل نهائياً؟

هل اعتزل الفنان المصري عادل إمام التمثيل نهائياً؟

شاهد: لأول مرة الفنانة البحرينية هند تطل مع زوجها الثالث

شاهد: لأول مرة الفنانة البحرينية هند تطل مع زوجها الثالث

أول تعليق من محمود المهدي بعد عودته إلى منة عرفة

أول تعليق من محمود المهدي بعد عودته إلى منة عرفة

شاهد: لطفي لبيب ينفي اعتزاله عن التمثيل

شاهد: لطفي لبيب ينفي اعتزاله عن التمثيل

بعد التغريدة التي نشرتها.. هل ياسمين صبري حامل؟

بعد التغريدة التي نشرتها.. هل ياسمين صبري حامل؟

رامي صبري يطعن بتقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة شقيقه

رامي صبري يطعن بتقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة شقيقه

صدمة فاتن موسى من تصرفات مصطفى فهمي.. شاهد ماذا فعل

صدمة فاتن موسى من تصرفات مصطفى فهمي.. شاهد ماذا فعل

عودة منة عرفة إلى زوجها بعد انفصال دام 48 ساعة

عودة منة عرفة إلى زوجها بعد انفصال دام 48 ساعة

في خطوة صادمة لجمهورها.. بيلا حديد تنشر صوراً لها وهي تبكي

في خطوة صادمة لجمهورها.. بيلا حديد تنشر صوراً لها وهي تبكي

هجوم قاسي من مي العيدان على شوق الهادي

هجوم قاسي من مي العيدان على شوق الهادي

عربي

مصر.. البرلمان يتحرك لمواجهة القاتل الخطير (الشابو)

مصر.. البرلمان يتحرك لمواجهة القاتل الخطير (الشابو)

الملك سلمان يمنح الجنسية السعودية لأصحاب الكفاءات المتميزة

الملك سلمان يمنح الجنسية السعودية لأصحاب الكفاءات المتميزة

وزير الخارجية الإماراتي يتلقى اتصالاً من نظيره الإيراني

وزير الخارجية الإماراتي يتلقى اتصالاً من نظيره الإيراني

السفارة السعودية في واشنطن تصدر تنويها جديداً لمواطنيها في أمريكا

السفارة السعودية في واشنطن تصدر تنويها جديداً لمواطنيها في أمريكا