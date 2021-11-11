التلفزيون السوداني: الرهان رئيساً للمجلس السيادي الانتقالي ومحمد دقلو نائباً له

رام الله - دنيا الوطنقرر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان تشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد برئاسته، بعد أيام من سيطرة الجيش على السلطة في البلاد، بحسب التلفزيون السوداني.وأفاد التلفزيون السوداني، مساء اليوم الخميس: "إن البرهان أصدر المرسوم الدستوري رقم 21، بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي".ووصف التلفزيون السوداني، البرهان على أنه رئيس مجلس السيادة الانتقالي، فيما تم تعيين محمد حمدان دقلو نائبا له، فما تم تعيين كلا من شمس الدين كباشي ومالك عقار والهادي إدريس يحيى، أعضاء في المجلس.وأشار إلى أنه تم ارجاء تعيين ممثل لشرق السودان، بهدف إجراء المزيد من المشاورات.