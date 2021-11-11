المطران حنا: نرفض المساس بالمؤسسات الفلسطينية التي تخدم شعبنا وقضيته العادلة



وقال بأننا في الوقت الذي نعرب فيه عن تضامننا مع المؤسسات الفلسطينية الـ 6 التي تم استهدافها وكذلك مع كل المؤسسات التي استهدفت سابقا فإننا نؤكد بأن هذه المؤسسات ليست إرهابية حسب التوصيف الاحتلالي بل هي مؤسسات فلسطينية وطنية إنسانية بامتياز تخدم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.



وشدد على أن الإرهابي ليس من يدافع عن فلسطين وشعبها المظلوم بل انما هو الاحتلال الذي نكب وشرد شعبنا وما زال هذا الشعب يعاني من تباعات هذه المظالم حتى اليوم.



وطالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية في عالمنا برفض هذا الاجراء الاحتلالي الذي هدفه ابتزاز هذه المؤسسات كما وغيرها من المؤسسات الوطنية والامعان في التعسف والظلم الممارس بحق شعبنا.



نرفض هذه القرارات جملة وتفصيلا وستبقى هذه المؤسسات مستمرة في تأدية رسالتها خدمة لشعبنا .

رام الله - دنيا الوطنعبر المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم لدى لقاءه عددا من ممثلي وسائل الاعلام الاجنبية عن رفضه واستنكاره لقرارات الاحتلال التعسفية الظالمة بحق مؤسسات مدنية فلسطينية.