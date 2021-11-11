حنيني ينعى قبها: وهب حياته نصرة للأسرى وحريتهم

رام الله - دنيا الوطننعى عضو المكتب السياسي لحركة حماس، القيادي د.عبد الحكيم حنيني، الفقيد القائد الوطني المجاهد وصفي قبها والذي وافته المنية اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس (كورونا).وقال حنيني: إن القائد الوطني ووزير الأسرى السابق وصفي قبها وهب حياته نصرة للأسرى وقضاياهم في كافة الميادين.وأشاد حنيني بمناقب "أبو أسامة" ومسيرة عطائه وتضحيته على مدار سنوات طويلة في سجون الاحتلال، وكل ميادين العمل في فلسطين.وأكد على أن قبها ظل قائدًا وحدويًا حريصًا على تماسك شعبه ووحدته في وجه الاحتلال وعدوانه.