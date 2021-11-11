إصابة العشرات في مواجهات مع الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين، وأصابت العشرات، خلال مواجهات اندلعت اليوم الخميس، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، عقب قمع مسيرة انطلقت في الذكرى 17 لرحيل الرئيس الشهيد ياسر عرفات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 46 إصابة توزعت على 26 إصابة بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، و14 إصابة بالرصاص المعدني بالمطاط، نقلت منها إصابة بالصدر للمستشفى، و6 إصابات بجروح نتيجة السقوط.وعمد جنود الاحتلال إلى محاصرة المتظاهرين ونصب كمائن لهم، وتم اعتقال اثنين منهم لم تعرف هويتهما بعد.