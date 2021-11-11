الجماهير الفلسطينية بعدة محافظات تحيي الذكرى الـ17 لاستشهاد ياسر عرفات

رام الله - دنيا الوطنأحيت الجماهير الفلسطينية، في معظم محافظات الضفة الغربية، مساء اليوم الخميس، الذكرى الـ17 لاستشهاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.رام اللهأحيت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الخميس، الذكرى الـ17 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات.وانطلقت مسيرة حاشدة بمشاركة الآلاف من أمام مدرسة ذكور رام الله الثانوية، جابت شوارع المدينة، وصولا إلى ضريح الشهيد ياسر عرفات، للمشاركة في المهرجان المركزي.ونقل نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، تحيات الرئيس محمود عباس الى أبناء شعبنا.وقال إن الذكرى الـ17 لرحيل القائد الشهيد ياسر عرفات تعتبر مناسبة ضاغطة على مشاعرنا، لأننا نتحدث بها عن قائد استثنائي ومفجر الثورة الفلسطينية المعاصرة.وأضاف ان ياسر عرفات الفدائي والقائد الذي حمل البندقية في الجبال والكهوف، وهو يبني اللبنات الأولى للثورة الفلسطينية، وقائد المسيرة الكبرى، حرص أن تكون هذه الثورة ملكا لشعبنا الفلسطيني من خلال القرار الوطني المستقل.وخاطب العالول المشاركين، أنتم أبناء ياسر عرفات الذي احتضن أبناء وأهالي الأسرى والشهداء، وقال: "الوفاء للشهيد ياسر عرفات يكون بالسير على نهجه، والحفاظ على الثوابت التي استشهد من اجلها".ويحيي أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم ذكرى رحيل القائد "أبو عمار" بفعاليات وطنية مختلفة تتمثل بوقفات ومسيرات ومهرجانات، يشارك فيها قادة فصائل العمل الوطني ورفاق درب الشهيد.نابلسأحيت مدارس محافظة نابلس، اليوم الخميس، الذكرى الـ17 لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات.ونظمت المدارس في المحافظة عدة فعاليات خلال الطابور الصباحي والإذاعة المدرسية، تحدثت فيها عن مسيرة الشهيد القائد ونضاله، ودوره في الكفاح الوطني، فيما نظمت عدة مدارس نشاطات تراثية وشعبية، ومباريات رياضية.ففي بلدة بيت فوريك شرق المحافظة، أحيت مديرية التربية والتعليم في نابلس الذكرى الـ17 لاستشهاد أبو عمار، في مدرسة بيت فوريك الثانوية، تحت رعاية محافظ نابلس، وبحضور أعضاء من المجلس الثوري لحركة فتح والاقليم، ومؤسسات وفعاليات المحافظة.وقالت عضو مجلس ثوري فتح كفاح حرب، إن "أبو عمار هو عنوان للقضية وفلسطين، وإذا ذهبنا لأقصى العالم وقلنا أبو عمار سيقولون فلسطين التي جسدها أينما ذهب وأينما حل".وأشارت إلى أن الشهيد عرفات "أتى على رسائل كثيرة في تفاصيل حياته، داخلية ركزت على الوحدة الوطنية وخارجية أكدت أن السياسة الفلسطينية لا بد أن تكون على الخارطة الحقيقية للعالم في يوم من الأيام".وتابعت حرب أن "أبو عمار الإنسان القريب من كل ابناء شعبنا، أبو عمار بإرادته وضع فلسطين على الخارطة الدولية وانتم من ستكملون الراية التي طلب أبو عمار رفعها فوق أسوار القدس ومآذنها وكنائسها".وفي كلمة نيابة عن محافظة نابلس، قال غسان دغلس إن "بيت فوريك القلعة الأولى للثورة تتوشح بالكوفية وتقول كلمة وفاء لسيد الثوار والثورة أول الرصاص، أبو عمار، ودائما بيت فوريك لها كلمة وخصوصية في المشهد الوطني الثقافي والعلمي".بدوره، قال مدير التربية والتعليم في نابلس طارق علاونة إن القائد الراحل ربما يكون قد غاب بجسده عن أرض الوطن لكنه باق وحاضر فينا، فإرثه النضالي متجذر لدى أبناء الشعب الفلسطيني والأسرى التربوية.وأشار إلى أن الفعاليات التي تقوم بها المدارس تشكل جزءا من التغذية الوطنية والتوعوية والتثقيف لجيل المستقبل الذي سيبقى محافظا على مسيرة النضال التي خطها أبو عمار.من جهته، قال رئيس بلدية بيت فوريك حسين حج محمد، "17 عاما مرت على رحيل القائد المؤسس الخالد فينا، الذي نستلهم من ذكراه الصبر والعزم على مواصلة مسيرة نضالنا وثورتنا الفلسطينية العملاقة، والتي قدمنا الشهداء والجرحى والاسرى فداء للوطن".وأضاف ان الذكرى تأتي وقضيتنا الوطنية العادلة تمر بمرحلة دقيقة هي الأصعب في تاريخنا النضالي، فالاحتلال يوغل بسياسته الاستعمارية والعنصرية ويمارس عدوانا ممنهجا لتغيير الوضع التاريخي لعاصمتنا الأبدية القدس.وأكد "في هذه الذكرى الأليمة نجدد التمسك بوحدة شعبنا والحفاظ على القرار الوطني المستقل، ونشيد بجهود أبناء شعبنا والمقاومة الشعبية بكل المواقع ضد الاستيطان والتهويد ورفض الاحتلال".وشدد حج محمد على تجديد البيعة للرئيس محمود عباس، وأننا سنبقى على العهد وفاء لمشروعنا الوطني والثوابت الوطنية حتى نيل الحرية والاستقلال.في السياق، افتتح إقليم حركة "فتح" في نابلس، اليوم الخميس، معرض صور توثق حياة الشهيد ياسر عرفات، وذلك في حوش العطعوط في البلدة القديمة بمدينة نابلس.ويعتبر حوش العطعوط أحد الأماكن التي كانت شاهدة على كفاح الشهيد أبو عمار ومكث فيه لفترة.كما جرى افتتاح حديقة الشهيد ياسر عرفات بالقرب من مدرسة ظافر المصري في البلدة القديمة، بحضور عدد من الفعاليات الوطنية والشعبية والرسمية في المحافظة، بالتزامن مع فعاليات احياء الذكرى الـ17 لاستشهاد القائد الرمز أبو عمار.وقالت عضو المجلس الثوري لحركة فتح كفاح حرب إن اليوم شهد إحياء الذكرى الــ17 لاستشهاد أبو عمار رمز الشعب الفلسطيني وأمل الاجيال التي ستسير على النهج الوطني التي خلدها فينا ياسر عرفات ورفاقه.وحيت صمود الشعب الفلسطيني على ارضه وتمسكه بحقه في اقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس والتمسك بالثوابت الوطنية.وقال عضو اللجنة التنظيمية لاقليم "فتح" في البلدة القديمة مازن الدنبك، إن اليوم شهد افتتاح حديقة الشهيد ياسر عرفات للاطفال في البلدة القديمة بنابلس، تأكيدا على الاهمية التي كان يعطيها الشهيد ابو عمار للاطفال وهو اول من تبناهم خاصة في بيروت.وأضاف ان اطلاق فعاليات الذكرى الــ17 لاستشهاد ابو عمار وافتتاح حديقة خاصة تحمل اسمه، تؤكد رمزيته للشعب الفلسطيني وحفاظا وتخليدا لذكراه.بدوره، أكد امين سر حركة "فتح" في نابلس محمد حمدان، ان الرسالة من احرار العالم ان السير على درب ونضال ياسر عرفات مستمر حتى اقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس ومحاكمة الاحتلال على جرائمه.سلفيتدشنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وبلدية سلفيت، اليوم الخميس، ميدان الشهيد ياسر عرفات "أبو عمار"، في الذكرى الـ17 لاستشهاده.وقال محافظ سلفيت عبد الله كميل، إننا اليوم ونحن نضع حجر الأساس لميدان الشهيد ياسر عرفات نستلهم من وحي تاريخه أسمى معاني الصبر والصلابة والقوة والإرادة على مواصلة المسيرة النضالية، التي خطها مع القادة الذين أطلقوا الرصاصة الأولى من أجل فلسطين.بدوره، تحدث عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال الديك، عن أن الشهيد ياسر عرفات لم يمت لأن الفكرة لا تموت، حتى لو حاولوا اغتيال الفكرة، مؤكدا أن "فتح" ستبقى على العهد مخلصة لشعبنا الفلسطيني ورئيسه محمود عباس، والشهداء والجرحى والأسرى.من جهته، أشار نائب رئيس بلدية سلفيت أسامة قمبز، إلى أن الميدان سيتم إنجازه قبل نهاية العام الجاري من قبل بلدية سلفيت وحركة "فتح".وسبق الفعالية مسير عسكري للشبيبة الثانوية، انطلق من مدرسة ذكور سلفيت الأساسية باتجاه مكان الفعالية.بيت لحمأحيا أبناء شعبنا في محافظة بيت لحم، اليوم الخميس، ذكرى استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات بمهرجان مركزي احتضنته جامعة بيت لحم.وقال محافظ بيت لحم كامل حميد، إن "أبو عمار رمز وطني فتحاوي وشخصية عميقة تؤثر في كل الأجيال الفلسطينية".وأضاف ان إحياء ذكرى استشهاد أبو عمار هو تجديد للعهد بالاستمرار بمقاومة الاحتلال والصمود في وجه مطامعه في الأرض الفلسطينية، مؤكدا أن شعبنا الفلسطيني سيحقق حلمه بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.بدوره، قال أمين سر حركة فتح في بيت لحم محمد المصري، إن شعبنا يستذكر في هذه الذكرى فكر الرمز أبو عمار الذي يسعى نحو وطن مستقل يضم كل أطياف الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن عرفات بحد ذاته رسالة لأبناء شعبنا بالتحلي بالصبر للصمود في وجه الاحتلال، والحفاظ على البقاء الفلسطيني على أرضنا المقدسة.وجابت مسيرة تحمل علم فلسطين وصور الرئيس الراحل أبو عمار شوارع مدينة بيت لحم.الخليلأحيت جماهير غفيرة وإقليم حركة فتح جنوب الخليل، اليوم الخميس، الذكرى الـ17 لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، في مدرسة اشبيلية الثانوية ومدارس بلدة الظاهرية جنوب الخليل.وشارك في الفعالية عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي، وممثلون عن بلدية الظاهرية ومديرية تربية الجنوب، ومدراء المؤسسات الأمنية والمدنية.وأكد المتحدثون التمسك بالثوابت الوطنية، والسيرة التاريخية للشهيد ياسر عرفات، وأن طلاب المدارس هم حملة الموروث التاريخي والنضالي الذي خطه الشهيد القائد.كما نظمت مدارس المحافظة فعاليات في الإذاعات المدرسية تناولت سيرة نضال الشهيد أبو عمار، وثباته على الثوابت الوطنية.وفي السياق، قمعت قوات الاحتلال مسيرات طلابية في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وبلدة بيت امر شمالها، والمدخل الشرقي لبلدة دورا جنوب الخليل.