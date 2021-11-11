بمشاركة البحرين والإمارات.. انطلاق مناورات إسرائيلية أمريكية مشتركة بالبحر الأحمر





وقال الأدميرال براد كوبر، قائد الأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة ان هذه المناورات التي تستمر خمسة أيام تهدف الى تعزيز القدرات الأمنية البحرية الجماعية، مشيرا إلى أن التعاون البحري يساعد على حماية حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة، وهما أمران ضروريان للأمن والاستقرار الإقليميين.





وهذه هي أول مناورة بحرية يتم الإعلان عنها علناً بين الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات والبحرين، اللتين قامتا بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل العام الماضي.

رام الله - دنيا الوطنبدأت إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات والبحرين، تدريبات على عمليات أمنية بحرية مشتركة في البحر الأحمر، بحسب ما أعلنت القيادة البحرية الأمريكية اليوم.