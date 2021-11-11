الاحتلال يعتقل شابين ويصيب آخرين في مواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين، وأصابت عدداً آخر، خلال مواجهات اندلعت اليوم الخميس، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، عقب قمع مسيرة انطلقت في الذكرى 17 لرحيل الرئيس الشهيد ياسر عرفات.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن 5 شبان على الأقل أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال صوب عشرات الشبان، الذين خرجوا في مسيرة توجهت إلى محيط مستوطنة "بيت إيل".وعمد جنود الاحتلال إلى محاصرة المتظاهرين ونصب كمائن لهم، وتم اعتقال اثنين منهم لم تعرف هويتهما بعد.