حسن يوسف: فلسطين فقدت قامةً وطنية وعلمًا من أعلامها

رام الله - دنيا الوطننعى القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف القائد الوطني ووزير الأسرى السابق وصفي قبها، الذي توفي اليوم في جنين، إثر إصابته بفيروس (كورونا).وأكد أن فلسطين بفقدها القائد الوطني والوزير قبها افتقدت قامة وطنية وعلم من أعلام المشروع الإسلامي المدافع عن الثوابت الفلسطينية.وقال: إن القائد قبها كان له مواقف مسؤولة لا يمكن حصرها، مؤكدًا "أنه كان يصدح بموقفه ورأيه مما يعكس غيرته وحرقته على قضيتنا وشعبنا وثوابتنا الفلسطينية".وأضاف: "جزاه الله عنا وعن فلسطين خيرا وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".وأردف: "كل الشعب الفلسطيني مكلومون على فراق الوزير قبها لما قد شكل خبر وفاته نبأ مفجعا، وسيبكيك الأسرى وذويهم الذين كنت تنتصر لهم وتدعمهم وإنا لله وانا اليه راجعون".