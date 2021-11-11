شؤون فلسطينية

الشيوخي: تبييض التمور والمنتجات الزراعية للمستوطنات جريمة اقتصادية كبرى ترقى إلى الخيانة العظمى

الشيوخي: تبييض التمور والمنتجات الزراعية للمستوطنات جريمة اقتصادية كبرى ترقى إلى الخيانة العظمى
عزمي الشيوخي
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية، عزمي الشيوخي، إن تبييض التمور والمنتجات الزراعية للمستوطنات جريمة اقتصادية كبرى ترقى الى تهمة الخيانة العظمى .

وأكد ان جهات الاختصاص التنفيذية والرقابية كافة تعمل على تنفيذ قانون حظر ومكافحة بضائع وخدمات المستوطنات المقامة على اراضي المواطنين العرب المحتلة عام 67 .

واوضح الشيوخي ان التبييض يعني تسويق وترويج بضائع ومنتجات المستوطنات وخصوصا التمور على انها منتجات فلسطينية بعد تغليفها فلسطينيا وتزوير بطاقة البيان وبلد المنشأ على انها فلسطينية .

وأشار الشيوخي ان تبييض التمور والمنتجات الزراعية للمستوطنات وللسلع الإسرائيلية تعتبر جريمة اقتصادية كبرى تم خلالها تزوير للحقيقة وتلاعب وغش وخداع للمستهلك وتم خلالها انتهاك حق المستهلك في المعرفة وحقه في الاختيار وتم ممارسة التضليل على المستهلك وأيضا التبيض جريمة وطنية كبرى تساهم في مد المستوطنات بشريان الحياة وفيها تشريع لجريمة الاحتلال في اغتصاب ارضنا الفلسطينية المحتلة عام 67.

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الشيوخي: تبييض التمور والمنتجات الزراعية للمستوطنات جريمة اقتصادية كبرى ترقى إلى الخيانة العظمى

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