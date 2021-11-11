أول تعليق من حماس على انتصار الأسير مقداد القواسمي على السجان
قال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن الأسير مقداد القواسمي، "يسجل نصراً على السجان الصهيوني في معركة الإرادة والتحدي بعد الوصول لاتفاق بتحديد اطلاق سراحه في فبراير المقبل".
وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأسير مقداد القواسمي يثبت من جديد قدرة الفلسطيني على مصارعة المحتل بكل الأدوات ، ويكشف مجددًا عجز الاحتلال عن إيقاف مسيرة نضال شعبنا لانتزاع حريته.
وأفادت ناهد الفاخوري، مدير مكتب إعلام الأسرى، أن الأسير مقداد القواسمة أعلن عن انهاء اضرابه المفتوح عن الطعام، وذلك بعد انتزاعه نصراً من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الفاخوري في تصريح لها: "بعد معركة طويلة مع إدارة سجون الاحتلال ومخابراته، فإن الأسير مقداد القواسمة انهى إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد انتزاعه نصرا من إدارة مصلحة السجون".
وأشارت إلى أن الاسير القواسمة، خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام، استمر لمدة 113 يوما بشكل متواصل.
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