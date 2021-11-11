أول تعليق من حماس على انتصار الأسير مقداد القواسمي على السجان

وأفادت ناهد الفاخوري، مدير مكتب إعلام الأسرى، أن الأسير مقداد القواسمة أعلن عن انهاء اضرابه المفتوح عن الطعام، وذلك بعد انتزاعه نصراً من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.





وقالت الفاخوري في تصريح لها: "بعد معركة طويلة مع إدارة سجون الاحتلال ومخابراته، فإن الأسير مقداد القواسمة انهى إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد انتزاعه نصرا من إدارة مصلحة السجون".



