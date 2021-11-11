الصحة بغزة تصدر تنويهاً حول الترويج لمنتج بوصفه دواءً لعلاج الجيوب الأنفية

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، تنويهاً حول ترويج أحد المنتجات بوصفه دواءً يعالج الجيوب الأنفية.وأكدت الوزارة في بيانها، أنها تابعت خلال الأيام الماضية ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول ترويج أحد المنتجات بوصفه دواءً يعالج الجيوب الأنفية.وأشارت الوزارة إلى أن فريق التفتيش التابع لوحدة الطب الخاص بالوزارة، توجه إلى نقط البيع المعلنة من قبل أحد المواطنين عللى المحال التجارية وعبر البيع الالكتروني، وتم التحرز على المنتج ومصادرة كافة الكميات واتخاذ ما يلزم مع مروجه.وعلى أثر ذلك، حذرت وزارة الصحة، المواطنين من التعامل مع أي منتجات مجهولة المصدر، وكذلك أي مؤسسات أو أفراد غير مسجلين لدى الوزارة، والتأكد من حصولهم على رخص مزاولة للعلاج او التداوي أو تداول أي مستحضر طبي أو تجميلي الا من خلال المؤسسات الصيدلانية المرخصة والمسجلة رسمياً لدى لوزارة الصحة .وفي السياق، أكدت الوزارة، أن طواقمها تعمل بشكل متواصل في متابعة مأمونية تداول الأدوية والمستحضرات الطبية من خلال الجولات الميدانية المكثفة، ومتابعة ما ينشر من إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتصالات من المواطنين للإبلاغ عن مخالفين، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة بحق المؤسسات والأفراد المخالفين لقانون الصحة العامة.