اشتية: الوضع المالي الصعب للسلطة سيؤثر على وفاء الحكومة بالتزاماتها المالية كافة

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، القنصل البريطاني العام ديان كورنر، حيث اطلعها على آخر التطورات السياسية والاقتصادية.وبحث اشتية مع كورنر أجندة اجتماع المانحين (AHLC) المزمع عقده الأسبوع المقبل في أوسلو، وسبل إنجاحه لتجاوز التحديات السياسية والمالية التي تواجه الشعب الفلسطيني.كما استعرض رئيس الوزراء الوضع المالي الصعب الذي تمر به السلطة الوطنية نتيجة انحسار الدعم الخارجي وارتفاع الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة، الأمر الذي سيؤثر على وفاء الحكومة بالتزاماتها المالية كافة.