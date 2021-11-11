نصر الله: الإسرائيليون يعيشون الخوف من تنامي قوة محور المقاومة خاصة معركة سيف القدس

رام الله - دنيا الوطنأكد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن الإسرائيليين يعيشون هاجس الخوف من تنامي قوة محور المقاومة، لا سيمنا بعد معركة سيف القدس في قطاع غزة.جاء ذلك في كلمته له، مساء اليوم الخميس، مشيراً إلى أنه إذا دخلت المقاومة إلى شمال فلسطين والجليل فسيكون لذلك تداعيات كبيرة جداً على الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن الإسرائيليين يدركون قوة المقاومة وصدقها وعلو شأنها وأهمية عقولها الاستراتيجية.وقال نصر الله: "المناورات الإسرائيلية تعكس فرضية المخاوف من أن المقاومة ستدخل إلى الجليل"، مضيفا: "المناورات الإسرائيلية المتكررة في شمال فلسطين المحتلة تعكس القلق الإسرائيلي من لبنانفي السياق، أوضح نصر الله أن العنف الإسرائيلي المتزايد على الأسرى والفلسطينيين، ليس علاقة قوة، بل علامة قلق وذعر.