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الأردن: ترقية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد إلى رتبة نقيب

الأردن: ترقية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد إلى رتبة نقيب
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الإرارة الأردنية، اليوم الخميس، قراراً بترقية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى رتبة نقيب في القوات المسلحة الأردنية.

وقام الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقليد الأمير الحسين الرتبة العسكرية الجديدة، التي تلت رتبته الحالية، بحسب ما جاء على موقع الديوان الملكي الهاشمي.

يشار إلى أن الأمير الحسين تخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست في العام 2017، وحصل  خلال السنوات الماضية على العديد من الدورات التدريبية العسكرية والمتخصصة الميدانية، في مجال العمليات الخاصة والقفز المظلي، والقوّات البحريّة، والطيران العمودي.

ويخدم ولي العهد الأردني، منذ نحو تسعة أشهر، في كتيبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الآلية/1 الملكية (أم الجيش) التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى، قائد فصيل مشاة آلي.

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