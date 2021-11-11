الملك سلمان يمنح الجنسية السعودية لأصحاب الكفاءات المتميزة











رام الله - دنيا الوطنمنح العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، الجنسية لعدد من أصحاب الخبرات المميزة.ووفق لوكالة الأنباء السعودية (واس)، صدرت الموافقة الملكية، لعدد من المميزين من أصحاب الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة.جاء ذلك على ضوء الأمر الملكي السابق بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها الاستثمار.