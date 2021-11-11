وزير الخارجية الإماراتي يتلقى اتصالاً من نظيره الإيراني





رام الله - دنيا الوطنتلقى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، بأنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم بحث مجالات التعاون المشترك، وسبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.من جانبه، أوضح الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، إلى تطلع بلاده للعمل المشترك مع إيران في مجال حماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي.