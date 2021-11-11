دولي

روسيا: الناتو كثف نشاطه العسكري في البحر الأسود وأعماله العدائية تهدد الأمن الإقليمي

روسيا: الناتو كثف نشاطه العسكري في البحر الأسود وأعماله العدائية تهدد الأمن الإقليمي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن النشاط العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في منطقة البحر الأسود ازداد، مشيرة أن سلاح الجو الروسي رصد أربع طائرات استطلاع تابعة للناتو وقام باعتراضها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "إن تدريبات الناتو غير الروتينية في منطقة البحر الأسود، بالقرب من حدود روسيا الاتحادية، هي أعمال عدوانية من قبل الولايات المتحدة وتشكل تهديدا للأمن الإقليمي"، وفق (روسيا اليوم).

وفي نفس السياق، أوضحت الوزارة أن طائرة استطلاع (RC-135) تابعة لسلاح الجو البريطاني حاولت الاقتراب من الحدود الروسية بالقرب من جنوب غرب شبه جزيرة القرم.

وأكدت أن طائرة الاستطلاع البريطانية حاولت من الساعة 12 إلى الساعة 15:00 الاقتراب من حدود روسيا الاتحادية في شبه جزيرة القرم.

وذكرت: "أن مقاتلة من طراز (سو-30) أقلعت واقترب من الطائرة البريطانية على مسافة نحو 30 كيلومترا من حدود الاتحاد الروسي، وأجبرتها على تغيير مسارها والابتعاد عن الحدود الروسية".



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