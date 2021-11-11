قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل حول اعتقال السلطات التركية زوجين إسرائيلييْن

رام الله - دنيا الوطنأفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن السلطات التركية اعتقلت زوجين اسرائيليين، في الأربيعينيات من العمر، اليوم الخميس، وذلك بعد إقدامهما على تصوير منزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وأكدت القناة، أن التحقيقات الأولية في حادثة الاعتقال، تشير إلى أن الزوجة قامت بتصوير المنزل وإرسال الصور لمجموعة من أفراد العائلة، لكنها لم تعلم أن التصوير ممنوع وتم القبض عليهما.وبحسب القناة، قالت شقيقة الزوجة: "كان من المقرر أن يعودا يوم الثلاثاء، وفجأة اختفيا، نحن قلقون للغاية، أختي ليست مرتبطة بأي جهاز استخباراتي، نتمنى أن يفرجوا عنهما في أسرع وقت ممكن".