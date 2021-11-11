اشتية: الوضع المالي للسلطة هو الأصعب منذ أعوام.. لهذه الأسباب





واستعرض رئيس الوزراء الوضع المالي الصعب الذي تمر به السلطة الوطنية، وقال إنه الأصعب منذ أعوام، نتيجة انحسار الدعم الخارجي وارتفاع الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة، الأمر الذي سيؤثر على وفاء الحكومة بالتزاماتها المالية كافة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وجدد اشتية، مطالبته بالضغط على إسرائيل لوقف كافة إجراءاتها في الأراضي الفلسطينية خاصة التوسع الاستيطاني، والتزامها بالاتفاقيات الموقعة.



رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع المبعوث النرويجي الخاص لعملية السلام جون هينسين، بحضور ممثلة النرويج لدى دولة فلسطين تورن فيستي، مستجدات الأوضاع والتطورات السياسية والاقتصادية، وأجندة اجتماع المانحين في أوسلو الذي سيعقد الأسبوع المقبل، وبرنامج اللقاءات الثنائية مع الحكومة النرويجية.