شؤون فلسطينية

اشتية يبحث مع المبعوث النرويجي لعملية السلام أجندة اجتماع المانحين في أوسلو

اشتية يبحث مع المبعوث النرويجي لعملية السلام أجندة اجتماع المانحين في أوسلو
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، المبعوث النرويجي الخاص لعملية السلام جون هينسين، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيستي، حيث بحث معه مستجدات الأوضاع والتطورات السياسية والاقتصادية.

وبحث اشتية مع المبعوث النرويجي أجندة اجتماع المانحين (AHLC) الذي سيعقد الأسبوع المقبل في أوسلو، وكذلك برنامج اللقاءات الثنائية مع الحكومة النرويجية.

وجدد مطالبته بالضغط على إسرائيل لوقف كافة إجراءاتها في الأراضي الفلسطينية خاصة التوسع الاستيطاني، والتزامها بالاتفاقيات الموقعة معها.

واستعرض رئيس الوزراء الوضع المالي الصعب الذي تمر به السلطة الوطنية وهو الأصعب منذ أعوام، نتيجة انحسار الدعم الخارجي وارتفاع الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة، الامر الذي يضع سيؤثر على وفاء الحكومة بالتزاماتها المالية كافة.

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