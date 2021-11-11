السفارة السعودية في واشنطن تصدر تنويها جديداً لمواطنيها في أمريكا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السفارة السعودية في واشنطن، اليوم الخميس، عن تنويها جديداً لمواطنيها في الولايات المتحدة الأمريكية.وقالت السفارة السعودية في العاصمة الأمريكية، واشنطن، وكذلك القنصلية السعودية في ولاية لوس أنجلوس:"إنها ستكون مغلقة ليومين متتالين، بدءا من اليوم الخميس وحتى غد الجمعة، مؤكدة استئناف العمل يوم الاثنين المقبل".ونشرت السفارة السعودية في واشنطن تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أنها توجه تنويها لمواطنيها في الولايات المتحدة الأمريكية، يقضي بأن السفارة مغلقة يومي الخميس والجمعة، وذلك بسبب الإجازة الفيدرالية في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه في حال الطوارئ يرجى التواصل على الأرقام المذكورة في موقع السفارة الإلكتروني.