أبو هولي: المؤتمر الدولي فرصة جديدة لحشد الموارد المالية لـ(أونروا)



وبحث اللقاء التحضيرات النهائية لعقد المؤتمر الدولي المزمع عقده في السادس عشر من الشهر الجاري على المستوى الوزاري في بروكسل برئاسة مشتركة من الأردن والسويد تحت عنوان تحت عنوان "الحفاظ على الحقوق والتنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين" لحشد الموارد المالية لوكالة الغوث الولية (أونروا) الى جانب اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية.



وثمن أبو هولي الجهود التي تبذلها السويد والاردن لإنجاح المؤتمر الدولي داعياً السويد بِحَث الدول الأوروبية بحكم علاقاتها القوية معها، للمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي والاسهامات المالية القوية لدعم (أونروا)، من خلال الاعلان عن تمويل طويل الامد متعدد السنوات وكذلك تمويل قصير الامد (تمويل إاضافي) لسد فجوة العجز المالي لهاذا العام .



ووضع د. ابو هولي القنصل العام السويدي في صورة الاوضاع الحياتية والمعيشية اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في ظل جائحة كورونا والوضع المالي المتأزم لـ(أونروا).



و أشار إلى أن غالبية اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة وسوريا ولبنان يعانون من انعدام الأمن الغذائي وتفشي البطالة والفقر في اوساطهم لافتاً الى ان اللاجئين يعتمدون بشكل رئيسي على المساعدات التي

تقدمها (أونروا) سواء النقدية او الغذائية التي تمثل لهم شريان الحياة



واضاف" إنه في حال لم تؤمّن (أونروا) الأموال المطلوبة لتغطية العجز المالي في ميزانيتها لن تتمكن من صرف رواتب موظفيها الذي يقدر عددهم بـ 28 الف موظف مما سيتسبب ذلك في شلل خدماتها في مناطق عملياتها".



وثمن أبو هولي دعم السويد لـ(أونروا) بتقديم تمويل كبير في العام 2021 يقدر بـ 51.430 مليون دولار والذي ساهم في جسر فجورة التمويل، وتمكين (أونروا) من استمرار في عمل برامجها وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين ، من ضمنها 1.200

مليون لدعم خطة التعافي والانعاش التي اطلقتها (أونروا)ا لقطاع غزة للاستجابة الانسانية العاجلة لمواجهة تداعيات حرب غزة في ايار 2021 لافتا الى ان السويد هي رابع اكبر ممول لـ(أونروا) بعد الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي والمانيا .



و أعرب عن امله تقدم السويد تمويلاً اضافياً لجسر فجوة العجز المالي في ميزانية (أونروا) في موازنة العام 2021 الذي يقدر بـ 96 مليون دولار لتمكينها من صرف رواتب موظفيها.



من جهته أكد القنصل العام جوليوس ليلجيستروم على استمرار بلاده بدعم (أونروا) مالياً للقيام بدورها الانساني تجاه اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الأمم المتحدة 302، تطلع الى نجاح المؤتمر في تحقيق تمويل طويل الاجل لـ(أونروا) .



واضاف" إن بلاده تجري اتصالات مكثفة خلال هذه الايام لوضع اللمسات الاخيرة لعقد المؤتمر الدولي الذي تترأسه بالشراكة مع المملكة الأردنية في موعده المحدد في السادس عشر من الشهر الجاري".

و أكد ليلجيستروم على استمرار دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ولمؤسسات دولة فلسطين ضمن خطة الدعم التنموي السويدي.



واضاف" إن بلاده تجري اتصالات مكثفة خلال هذه الايام لوضع اللمسات الاخيرة لعقد المؤتمر الدولي الذي تترأسه بالشراكة مع المملكة الأردنية في موعده المحدد في السادس عشر من الشهر الجاري".

واضاف خلال لقائه مع القنصل العام السويدي السيد جوليوس ليلجيستروم مساء اليوم على "تقنية الزوم" ان نجاح المؤتمر الدولي مرتهن بما ستقدمه الدول المانحة من التزامات مالية متعددة السنوات لتأمين تمويل دائم ومستدام قابل للتنبؤ.وقال أبو هولي: "إن الدول المضيفة و (أونروا) واللاجئون الفلسطينيون يعولون على نجاح المؤتمر في اعتماد الية تمويل دائم ومستدام قابل للتنبؤ عبر توقيع الدول المانحة اتفاقيات تمويلية مع (أونروا) متعددة السنوات يحقق لها استقرارها المالي وإدامة الخدمات الحيوية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في المجالات الصحية والتعليمية والإغاثية، ويمكنها من تنفيذ استراتيجيات وخطط (أونروا) للأعوام 2023 – 2028".