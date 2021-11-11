الهباش يبحث مع مسؤولين أتراك سبل حماية الرواية التاريخية والقانونية لفلسطين



وأثنى الهباش خلال اللقاء على التعاون المميز بين المؤسسات الفلسطينية ونظيرتها التركية خاصة فيما يتعلق بالأراضي الوقفية بالإضافة الى الأرشفة وحفظ المخطوطات التاريخية والتراث الفلسطيني الحقيقي، مؤكداً ان الوثائق الفلسطينية التاريخية والوقفية جزء منها يعتمد على الوثائق والمخطوطات العثمانية.



يذكر ان الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين يقوم بزيارة رسمية الى جمهورية تركيا على رأس وفد رسمي فلسطيني، يضم السيد خليل قراجة عميد مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية في بيت المقدس " ميثاق " ، والاستاذ حمزة دعنا مدير مكتب قاضي القضاة وبمشاركة سفير دولة فلسطين في تركيا فائد مصطفى، يلتقي خلالها مع المسؤولين الأتراك لاطلاعهم على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ومدينة القدس".













رام الله - دنيا الوطنبحث الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشارالرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية مع رئيس أرشيف الدولة التركي أوغور أونال ومدير عام الوقف برهان اورصوي في اجتماعين منفصلين في العاصمة التركية أنقرة تعزيز التعاون لحماية الرواية التاريخية والقانونية لفلسطين وأرضهاومقدساتها وأوقافها وممتلكات شعبها من خلال الوثائق والمستندات التي يشتمل عليها الأرشيف التركي والعثماني حول فلسطين.وقال قاضي القضاة خلال لقائه رئيس الأرشيف التركي: "ان الأرشيف الفلسطيني والوثائق الفلسطينية كانت وما زالت الحقيقة الوحيدة والدامغة التي تؤكد على إسلامية وعروبة الأرض الفلسطينية ومدينة القدس على وجه الخصوص، حيث تؤكدالوثائق التاريخية الفلسطينية على إسلامية مدينة القدس وتدحض الرواية الصهيونية الكاذبة التي تحاول أن تزور التاريخ والحضارة وتصنع تراثاً زائفا ليس له أي سند علمي أو تاريخي".من جانبه رحب رئيس أرشيف الدولة التركي أوغور أونال بالهباش والوفد المرافق له، مؤكداً أن جمهورية تركيا ستبقى الى جانب الحق الفلسطيني في أرضه ومقدساته، وتضع كل إمكاناتها ووثائقها التاريخية التي تؤكد على إسلامية وعروبة دولةفسطين، وتؤكد أيضاً على الحق الخالص للفلسطينيين دون غيرهم في مدينة القدس والحرم القدسي الشريف.وبحث الهباش خلال لقائه مدير عام الأوقاف التركي برهان اورصوي آفاق التعاون بين دولة فلسطين وجمهورية تركيا في مجالات الوقف وتبادل الخبرات في المشاريع الوقفية والحفاظ على الممتلكات الوقفية في فلسطين، خاصة في ظل الهجمة المسعورةمن قبل دولة الاحتلال وتواصل اعتداءاتها على الاراضي والممتلكات الوقفية وعلى رأسها مدينة القدس والحرم القدسي الشريف.