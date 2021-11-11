(الديمقراطية) تدين الأعمال "التحريضية" التي تقوم بها الإمبريالية الأميركية ضد كوبا

رام الله - دنيا الوطنأدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الأعمال التحريضية التي تقوم بها الإمبريالية الأميركية ضد كوبا وشعبها وحكومتها، وإصرارها على تلفيق المعلومات المغرضة، بهدف المس بأمن كوبا وسيادتها واستقرارها، ووحدتها الداخلية، والتفاف شعبها حول نظامه السياسي القائم على العدالة الاجتماعية في ظل من الاشتراكية العلمية.وقالت الديمقراطية في بيانٍ لها وصل "دنيا الوطن" نسخةً منه: "إن ما تقوم به الإدارة الأميركية، مستعينة بأجهزتها الأمنية والإعلامية وأدواتها الرخيصة لن يضعف صمود كوبا وشعبها وحكومتها، في ظل قيادة الحزب الشيوعي الكوبي، والتفاف الشعب حوله وحول خياراته الثورية، لضمان استقلال كوبا وسيادتها وازدهارها الاقتصادي".وأكدت الديمقراطية أن المعركة التي تخوضها جزيرة الحرية في مواجهة سياسات الحصار والعدوان التي تشنها ضدها الإدارة الإمبريالية في واشنطن، هي معركة كل اليساريين والاشتراكيين والديمقراطيين والتقدميين في العالم، فضلاً عن كونها معركة المؤمنين بحقوق الإنسان وبحق الشعوب في سيادتها الوطنية على أرضها وثرواتها الوطنية.وختمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مؤكدة أن شعب فلسطين، على اختلاف انتماءات قواه وشرائحه الاجتماعية، يقف على الدوام إلى جانب كوبا وشعبها وحكومتها وحزبها الشيوعي، وفاءً منه لما تقدمه كوبا من دعم لقضية شعبنا وحقوقه الوطنية في الميادين السياسية والاجتماعية والإنسانية.