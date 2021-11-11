مجدلاني: شعبنا له الحق بأن يفتخر بالشهيد عرفات باعتباره مؤسس الوطنية الفلسطينية الحديثة

أحمد مجدلاني،





وأضاف مجدلاني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس: "أن الرمز ياسر عرفات كان شخصية وطنية ملهمة وموحدة وكان القاسم المشترك الأعظم لقوى شعبنا الزاخر بالتعددية الفكرية والسياسية والحزبية حيث لم يكن يوماً من الأيام موضع خلاف".





وأكد مجدلاني على أن الرئيس محمود عباس يسير على درب الراحل ياسر عرفات في بذل جهود مضنية من أجل تحصين الجبهة الداخلية الفلسطينية لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية.













رام الله - دنيا الوطنقالعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن ذكرى استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات ما تزال راسخة في وجدان شعبنا الذي له الحق بأن يفتخر بالشهيد عرفات باعتباره مؤسس الوطنية الفلسطينية الحديثة ومفجر الثورة المعاصرة.