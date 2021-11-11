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شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 4 شبان من أمام باب الغوانمة بالقدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 4 شبان من أمام باب الغوانمة بالقدس المحتلة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة شبان من أمام باب الغوانمة، أثناء دخولهم للمسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال احتجزت عددا من الشبان أمام باب الغوانمة، واعتقلت لاحقا 4 شبان ونقلتهم لمراكز تحقيق المدينة.

وكانت قد طردت قوات الاحتلال، سابقا، طلابًا من المدرسة الشرعية الواقعة داخل المسجد الأقصى بسبب لعبهم الكرة في الباحات خلال اقتحام المستوطنين.

وتشهد مدينة القدس عموما ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى على وجه الخصوص، إجراءات أمنية مشددة وتضييقات بحق السكان الفلسطينيين والزوار.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال هدم البيوت والاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

ورصد التقرير الشهري لحركة حماس مواصلة المستوطنين اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى المبارك خلال شهر تشرين أول أكتوبر
الماضي.

وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد المستوطنين الذي اقتحموا الأقصى الشهر الماضي (2227) مستوطنا، فيما بلغ عدد حالات الإبعاد عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى (9) مواطنين.

ووفق التقرير، أصيب (406) مواطنًا بـ(148) عملية إطلاق نيران لقوات الاحتلال ومستوطنيه، و(103) اعتداءات للمستوطنين.

ووثق التقرير (365) اقتحاما لقوات الاحتلال لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، اعتقلت خلالها (455) فلسطينيا،
فيما بلغ عدد الحواجز (310) حواجز مؤقتة وثابتة.

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