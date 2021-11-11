العالول: ذكرى ياسر عرفات تلهمنا بضرورة استمرار النضال

محمود العالول،





وأضاف العالول في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس: "أن أبي عمار كان قائداً لكافة الشعوب الساعية للحرية لأنه كان يحمل راية حركات التحرر ضد الاستعمار ومن أجل الاستقلال"، مؤكداً أن الرئيس محمود عباس يسير على عهد ونهج الشهيد ياسر عرفات الذي دفع حياته ثمن الحرية وترك فراغاً شاسعاً.





وتابع العالول: "أن ذكرى ياسر عرفات تلهمنا بضرورة استمرار النضال لتحقيق الأهداف التي ضحى من أجلها الشهداء وعلى رأسهم الشهيد عرفات وصولا للحرية والاستقلال وتحقيق حقوق شعبنا كاملة وغير منقوصة".









رام الله - دنيا الوطنقالنائب رئيس حركة (فتح) إن الوفاء لسيرة الشهيد ياسر عرفات وعطائه تكون عبر تنشئة الأجيال على حب الوطن والانتماء على غرار نهج القائد عرفات ومقولاته الراسخة في الايمان بحتمية النصر.