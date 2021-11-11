المالكي يشيد باعتماد قرار فلسطين حول المؤسسات التعليمية خلال مؤتمر اليونسكو العام





وشدد وزر الخارجية بدور هذه التقارير الصادرة عن منظمة هامة كـ (اليونسكو) في كشف وتوضيح وإدانة الانتهاكات الجسيمة للاحتلال الاسرائيلي وجرائمه وعدم التزامه بالقانون الدولي ومواثيقه الاممية، وتغوله على حقوق شعبنا الفلسطيني.



وطالب المالكي دول المجتمع الدولي بالاطلاع على التقارير وتنفيذ ما يرد فيها من مواد هامة، وتحمل مسؤولياتهم لحماية التعليم ومؤسساته في فلسطين، والهجمة الشرسة للاحتلال وأدواته، وأعوانه على التعليم والمناهج الفلسطينية، وبالإضافة إلى (الأونروا)، وخاصة في مدينة القدس المحتلة.





رام الله - دنيا الوطنأشاد رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، باعتماد لجنة التربية للمؤتمر العام للـ (يونسكو) صباح اليوم، قرار تحت عنوان تنفيذ قرار المؤتمر العام (40م/67) بشأن المؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة.وثمن المالكي مواقف الدول التي اجمعت على القرار، وما يحتويه من تقارير شاملة حول انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي في مجال التربية في فلسطين والأراضي العربية المحتلة.