افتتاح معرض "مسيرة قائد وصمود" في ذكرى استشهاد عرفات

في مدرسة كردلة الأساسية المختلطة

أحمد صوالحة

رام الله - دنيا الوطنافتتح، اليوم الخميس معرض "مسيرة قائد وصمود"، في الذكرى الــ17 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات.وضم المعرض صوراً لمحطات نضالية من حياة الرئيس عرفات، وتنقله بين الدول العربية، حتى استشهاده، ولقطات من جنازته.وقال محافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاصي: "إن هذا المعرض يبرز الفكر الذي حمله الشهيد ياسر عرفات، وصفاته الفذة في قيادة الشعب الفلسطيني، مؤكداً أنه كان سياسياً حازماً ومحنكاً، وهو مفجر الثورة".بدوره، قالمدير تربية طوباس: "إن هذا المعرض هو ضمن سلسلة فعاليات لإحياء ذكرى استشهاد الرئيس عرفات، وإن واجب التربية هو تثبيت المفاهيم الوطنية التي كان يسير عليها الشهيد عرفات، في عقول الطلبة".