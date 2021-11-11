اشتية يضع إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد "ياسر عرفات"

















رام الله - دنيا الوطنوضع رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، اكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات، لمناسبة الذكرى الـ 17 لاستشهاده.وقال رئيس الوزراء: " كلما تقدم بنا الزمن ندرك حجم الخسارة الكبيرة التي خسرها شعبنا وأمتنا العربية، في غياب الرئيس الزعيم الراحل الشهيد ياسر عرفات، هذه الذكرى فيها الم وفيها أيضا فخر أن شعبنا الفلسطيني الذي تربع أبو عمار على قلب كل من هو له علاقة به، يحيي بشكل مستمر هذه الذكرى، والتي أكد فيها السيد الرئيس محمود عباس تمسكنا بهذا الخط الذي سار عليه الرئيس ياسر عرفات وهو مدرسة النضال والكفاح الوطني ومدرسة الحقوق الوطنية والتمسك بالثوابت الوطنية، التي عاش عليها أبناء شعبنا والتي نناضل من أجلها حتى يندحر ونقيم دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين".وأضاف اشتية: "ذكرى ياسر عرفات ذكرى كل فلسطيني لأن أبو عمار رواية وحالة نضالية وقائد وزعيم ومواطن وابن فلسطين والقدس وكل مدينة وقرية ومخيم، ياسر عرفات كان له حكاية مع كل مواطن فلسطيني في لبنان وسوريا والشتات في الضفة وقطاع غزة والقدس، وكل جيل جديد وكل فلسطيني يحمل في قلبه المحبة له وفي عقولنا الذكريات العطرة، وإذا ذهب المعلم ستبقى المدرسة".