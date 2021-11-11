مركز حقوقي يوجه نداء عاجل للصليب الأحمر

رام الله - دنيا الوطنوجه مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق رسالة لمدير بعثةالصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة "مريم مولر"، حيث أطلعها فيها على التدهور الخطير لصحة "6" من المعتقلين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري الذي تفرضه عليهم إدارة السجن بقرار عسكري، طالبا ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياتهم من خطر الموت المحقق.وبين المركز في رسالته أن الوضع الصحي للمعتقلين المضربينعن الطعام في خطر شديد، في كل يوم يمر دون التدخل لإنقاذ حياتهم، يُذكر أن جميع المعتقلين المضربين يعانون من ضعف وهزل شديدين، وفقدان للوعي بشكل متكرر، وأوجاع في كافة أنحاء الجسد، وجملة من الأعراض الصحية التي توضح أنّ كل ساعة تمر تُشكل خطرًا أكبر على حياتهما.وذكر المركز في رسالته أن إدارة سجون الاحتلال أصدرت منذبداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر 2021م "1076" قرار إداري، بحجة دواعي أمنية لا أساس ولا صحة لها، ويتم تجديد اعتقالهم كل مرة عند اقتراب انتهاء مدة الاعتقال، وهذا السبب الذي يدفع المعتقلين لخوض اضراب مفتوح عن الطعام، في صورة واضحة تخالف القانون الدولي.وطالب المركز في رسالته الاستجابة لنداء الاستغاثة، والتدخل العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين المضربين من الطعام من خطر الموت، من خلال تشكيل زيارة لسجون الاحتلال والاطمئنان على أحوال المعتقلين، والضغط على الاحتلال لإنهاء ملف الاعتقال الاداري، والعمل للإفراج عن كافة المعتقلين المضربين.