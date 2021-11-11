تركيا تبحث مع قطر مسائل دفاعية وأمنية تخص البلدين



وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان: "إن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بحث مع نظيره القطري خالد بن محمد العطية، خلال لقائهما في مدينة إسطنبول، مسائل دفاعية وأمنية تخص البلدين والمنطقة".



وأضافت: "أكار والعطية تناولا أيضا التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية"مشيرةً إلى أن الوزيرين أعربا عن رغبة بلديهما في زيادة التعاون في مجال التدريب العسكري المتبادل.





رام الله - دنيا الوطنأفاد بيان وزارة الدفاع التركية، أنها بحثت مع دولة قطر، اليوم الخميس، مسائل دفاعية وأمنية تخص البلدين والمنطقة.