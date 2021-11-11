تركيا تبحث مع قطر مسائل دفاعية وأمنية تخص البلدين
أفاد بيان وزارة الدفاع التركية، أنها بحثت مع دولة قطر، اليوم الخميس، مسائل دفاعية وأمنية تخص البلدين والمنطقة.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان: "إن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بحث مع نظيره القطري خالد بن محمد العطية، خلال لقائهما في مدينة إسطنبول، مسائل دفاعية وأمنية تخص البلدين والمنطقة".
وأضافت: "أكار والعطية تناولا أيضا التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية"مشيرةً إلى أن الوزيرين أعربا عن رغبة بلديهما في زيادة التعاون في مجال التدريب العسكري المتبادل.
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