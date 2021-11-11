وزارة الاقتصاد تدعو المواطنين الاطلاع على قائمة أسعار السلع والإبلاغ عن المحتكرين











رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الاقتصاد الوطني قائمة استرشادية للسلع والأسعار الغذائية الأساسية للاطلاع عليها والابلاغ عن غير الملتزمين بها.ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أي تاجر يقوم برفع الأسعار ولا يلتزم بالقائمة الاسترشادية من خلال مكاتبها الفرعية في كافة المحافظات أو الرقم المجاني أو من خلال تطبيق بلاغ اقتصادي.وأشارت الوزارة إلى أن كل من يخالف أسعار القائمة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، موضحة أن القائمة سيعمل بها حتى نهاية شهر نوفمبر من عام 2021.