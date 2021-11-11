عاجل

  • وزارة الدفاع الروسية: تنفيذ تدريبات قرب حدود روسيا الجنوبية تصرف عدواني من قبل الولايات المتحدة

  • وزارة الدفاع الروسية: مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع بريطانية قرب الحدود فوق البحر الأسود

شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد تدعو المواطنين الاطلاع على قائمة أسعار السلع والإبلاغ عن المحتكرين

وزارة الاقتصاد تدعو المواطنين الاطلاع على قائمة أسعار السلع والإبلاغ عن المحتكرين
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الاقتصاد الوطني قائمة استرشادية للسلع والأسعار الغذائية الأساسية للاطلاع عليها والابلاغ عن غير الملتزمين بها.

ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أي تاجر يقوم برفع الأسعار ولا يلتزم بالقائمة الاسترشادية من خلال مكاتبها الفرعية في كافة المحافظات أو الرقم المجاني أو من خلال تطبيق بلاغ اقتصادي.

وأشارت الوزارة إلى أن كل من يخالف أسعار القائمة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، موضحة أن القائمة سيعمل بها حتى نهاية شهر نوفمبر من عام 2021.



أخبار ذات صلة

المالية بغزة تعلن موعد صرف الدفعة الأولى من مكافآت الثانوية العامة

المالية بغزة تعلن موعد صرف الدفعة الأولى من مكافآت الثانوية العامة

أبو هولي: المؤتمر الدولي فرصة جديدة لحشد الموارد المالية لـ(أونروا)

أبو هولي: المؤتمر الدولي فرصة جديدة لحشد الموارد المالية لـ(أونروا)

المالكي: الصمت الدولي يشجع الاحتلال على تدمير وتزوير التاريخ

المالكي: الصمت الدولي يشجع الاحتلال على تدمير وتزوير التاريخ

الهباش يبحث مع مسؤولين أتراك سبل حماية الرواية التاريخية والقانونية لفلسطين

الهباش يبحث مع مسؤولين أتراك سبل حماية الرواية التاريخية والقانونية لفلسطين

(الديمقراطية) تدين الأعمال &#34;التحريضية&#34; التي تقوم بها الإمبريالية الأميركية ضد كوبا

(الديمقراطية) تدين الأعمال "التحريضية" التي تقوم بها الإمبريالية الأميركية ضد كوبا

مجدلاني: شعبنا له الحق بأن يفتخر بالشهيد عرفات باعتباره مؤسس الوطنية الفلسطينية الحديثة

مجدلاني: شعبنا له الحق بأن يفتخر بالشهيد عرفات باعتباره مؤسس الوطنية الفلسطينية الحديثة

النائب العام يشارك في أعمال المؤتمر الدولي بشأن أجهزة النيابة العامة

النائب العام يشارك في أعمال المؤتمر الدولي بشأن أجهزة النيابة العامة

الاحتلال يعتقل 4 شبان من أمام باب الغوانمة بالقدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 4 شبان من أمام باب الغوانمة بالقدس المحتلة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المالية بغزة تعلن موعد صرف الدفعة الأولى من مكافآت الثانوية العامة

المالية بغزة تعلن موعد صرف الدفعة الأولى من مكافآت الثانوية العامة

(الديمقراطية) تدين الأعمال &#34;التحريضية&#34; التي تقوم بها الإمبريالية الأميركية ضد كوبا

(الديمقراطية) تدين الأعمال "التحريضية" التي تقوم بها الإمبريالية الأميركية ضد كوبا

النائب العام يشارك في أعمال المؤتمر الدولي بشأن أجهزة النيابة العامة

النائب العام يشارك في أعمال المؤتمر الدولي بشأن أجهزة النيابة العامة

الاحتلال يعتقل 4 شبان من أمام باب الغوانمة بالقدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 4 شبان من أمام باب الغوانمة بالقدس المحتلة

(العربية الفلسطينية) تصدر بيانًا بالذكرى الـ17 لإستشهاد ياسر عرفات

(العربية الفلسطينية) تصدر بيانًا بالذكرى الـ17 لإستشهاد ياسر عرفات

المالكي يشيد باعتماد قرار فلسطين حول المؤسسات التعليمية خلال مؤتمر اليونسكو العام

المالكي يشيد باعتماد قرار فلسطين حول المؤسسات التعليمية خلال مؤتمر اليونسكو العام

النائب العام يشارك في أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الجرائم

النائب العام يشارك في أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الجرائم

الاحتلال يعتقل 4 شبان من أمام باب الغوانمة بالقدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 4 شبان من أمام باب الغوانمة بالقدس المحتلة

منوعات

هل اعتزل الفنان المصري عادل إمام التمثيل نهائياً؟

هل اعتزل الفنان المصري عادل إمام التمثيل نهائياً؟

شاهد: لأول مرة الفنانة البحرينية هند تطل مع زوجها الثالث

شاهد: لأول مرة الفنانة البحرينية هند تطل مع زوجها الثالث

أول تعليق من محمود المهدي بعد عودته إلى منة عرفة

أول تعليق من محمود المهدي بعد عودته إلى منة عرفة

شاهد: لطفي لبيب ينفي اعتزاله عن التمثيل

شاهد: لطفي لبيب ينفي اعتزاله عن التمثيل

بعد التغريدة التي نشرتها.. هل ياسمين صبري حامل؟

بعد التغريدة التي نشرتها.. هل ياسمين صبري حامل؟

رامي صبري يطعن بتقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة شقيقه

رامي صبري يطعن بتقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة شقيقه

صدمة فاتن موسى من تصرفات مصطفى فهمي.. شاهد ماذا فعل

صدمة فاتن موسى من تصرفات مصطفى فهمي.. شاهد ماذا فعل

عودة منة عرفة إلى زوجها بعد انفصال دام 48 ساعة

عودة منة عرفة إلى زوجها بعد انفصال دام 48 ساعة

في خطوة صادمة لجمهورها.. بيلا حديد تنشر صوراً لها وهي تبكي

في خطوة صادمة لجمهورها.. بيلا حديد تنشر صوراً لها وهي تبكي

هجوم قاسي من مي العيدان على شوق الهادي

هجوم قاسي من مي العيدان على شوق الهادي

عربي

توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في التكامل الصناعي بين الأردن ومصر والعراق

توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في التكامل الصناعي بين الأردن ومصر والعراق

الأردن يبدأ إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح (كورونا)

الأردن يبدأ إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح (كورونا)

لبنان: نؤكد عدم وجود أزمة محروقات في البلاد

لبنان: نؤكد عدم وجود أزمة محروقات في البلاد