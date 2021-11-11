إصابات بالاختناق بعد قمع الاحتلال مسيرة بالخليل لإحياء ذكرى استشهاد أبو عمار

محمد عوض

رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات الطلبة والمواطنين بحالات اختناق، اليوم الخميس، إثر قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة طلابية في بلدة بيت أمر شمال الخليل، لمناسبة الذكرى الـ17 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات.وأكدالناشط الإعلامي على أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، باتجاه المشاركين في مسيرة انطلقت من مدارس بلدة بيت أمر صوب منطقة عصيدة، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.وقال عوض: "إن قوات الاحتلال أغلقت مدخل البلدة بالبوابة الحديدة ومنعت المواطنين ومركباتهم من الدخول إليها أو الخروج منها".