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شؤون فلسطينية

(الخارجية) تدين جرائـم الإحتـلال ضد المواطنين الفلسطينيين في حوسان ومسافر يطا

(الخارجية) تدين جرائـم الإحتـلال ضد المواطنين الفلسطينيين في حوسان ومسافر يطا
اعتداءات قوات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين في يطا
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداء الذي ارتكبه المستوطنون وعصاباتهم المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين في حوسان ومسافر يطا، بالضرب والحجارة والرصاص الحي على المواطنين بحماية جيش الاحتلال.

وأدى ذلك إلى وقوع عدد من الاصابات في صفوف المواطنين بعضهم بالرصاص الحي، بالإضافة إلى تحطيم عدد من المركبات بينها سيارة إسعاف، دون أن يقوم جيش الاحتلال باعتقال أي من عناصر (الإرهاب) اليهودي. 

وأدانت الخارجية عمليات الهدم المتواصلة ضد المنازل والمنشآت الفلسطينية، وكذلك توزيع المزيد من الإخطارات بالهدم كما هو حاصل في القدس المحتلة والأغوار، وتدين الوزارة أيضاً استمرار عمليات البناء الاستيطاني داخل بؤرة استيطانية في سلوان.

وأكدت أنه في الوقت الذي تمنع فيه سلطات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين في مسافر يطا من تطوير واقعهم وحياتهم وابنيتهم، يطلق جيش الاحتلال عصابات المستوطنين لممارسة أبشع الاعتداءات على المواطنين، بهدف تهجيرهم بالقوة من مسافر يطا.

وأوضحت الوزارة أن ما يعيدهم إلى ما كانت تقوم به العصابات الإسرائيلية المسلحة من جرائم وعمليات تهجير قسري وتطهير عرقي ضد البلدات والقرى الفلسطينية قبل عام 1948.

وحمّلت الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم قوات الاحتلال والمستوطنين، كما تُحمل المجتمع الدولي أيضاً المسؤولية عن صمته تجاه تلك الجرائم، وتقاعسه المريب في تنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وفشله في تحمل مسؤولياته التي يفرضها القانون الدولي، وتخاذله عن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.


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