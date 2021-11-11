استقالة الرئيس الجديد لشركة (NSO) الإسرائيلية بعد فضائح برنامج (بيغاسوس)





وأفاد موقع صحيفة (جيروزاليم بوست)، أن استقالة الرئيس التنفيذي الجديد لشركة (NSO) الإسرائيلية جاءت بعد إدراج الشركة في قائمة واشنطن السوداء.





وفي وقت سابق، فرضت واشنطن عقوبات على الشركة الإسرائيلية، وقالت وزارة التجارة الأمريكية: "إن (NSO) تصرفت بما يتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة".





وعلى إثر ذلك، قال مسؤولان إسرائيليان كبيران إنه إذا كانت واشنطن تتهم (NSO) بالعمل ضد مصالحها، فإنها تتهم ضمنياً إسرائيل، التي ترخص البرنامج، بارتكاب الشيء نفسه.





ويتيح (بيغاسوس) للمتطفلين والقراصنة (الهاكرز) الوصول إلى كل ما يخزنه وما يفعله الشخص المستهدف على هاتفه، ويتضمن ذلك الاتصالات في وقتها الفعلي.





رام الله - دنيا الوطنقدّم الرئيس التنفيذي الجديد لشركة NSO الإسرائيلية، التي تركز أنشطتها على الاستخبارات الإلكترونية، اليوم الخميس، استقالته، على خلفية ادراج الشركة على القائمة السوداء الأمريكية.