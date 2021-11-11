هذا ما حققته حماس بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة





وأضاف ميلشطاين في مقال صحفي على صحيفة (يديعوت أحرونوت): "تسجل إسرائيل ظاهريًا إنجازًا على شكل تهدئة لا تزال مستمرة، لكنها فشلت في تحقيق معظم الأهداف الاستراتيجية التي حددتها في نهاية العملية".





وتابع: "خاصة ما وعدت به بأنه سيكون هناك تغيير جوهري في قواعد اللعبة أمام حمـاس سواء كان ذلك بسبب امتناع أو بسبب عدم القدرة، لقد فُرض الواقع القديم الجديد في قطاع غزة دون مطالبة حماس بالتنازل عن القضايا الأساسية".





وضرب الصحفي الإسرائيلي أمثلة على القضايا الأساسية قائلاً: "مثل الأسرى والمفقودين، واستمرار تعاظم قوتها العسكرية وتوجيه العمليات في الضفة، لا تواجه حمـاس سوى التزام واحد وهو الحفاظ على الهدوء الأمني، والذي قد يمنح إسرائيل الهدوء على المدى القصير، لكن الحركة تستغله عسكرياً ليجسد تعاظم التهديدات على المدى الطويل".





رام الله - دنيا الوطنقال الصحفي الإسرائيلي ميخائيل ميلشطاين، اليوم الخميس، إنه بعد مرور نصف عام من عملية (حارس الأسوار)، استعادت حركة (حماس) جميع الأصول التي فقدتها في أعقاب العدوان، بل إنها تحصد إنجازات لم تمتلكها من قبل.