"التعليم العالي" تنظم ندوةً للحديث حول سيرة الشهيد أبو عمار





رام الله - دنيا الوطننظّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مقرها، اليوم، ندوةً للحديث حول التاريخ النضالي للشهيد ياسر عرفات "أبو عمّار"، وذلك بمشاركة الوزير أ. د. محمود أبو مويس وأسرة الوزارة قاطبةً.وفي هذا السياق، قال أبو مويس: |إن هذه الذكرى مميزة لشعب فلسطين في كل عام، مضيفاً "لكل شعب من الشعوب رمز، أبو عمّار هو رمز شعب فلسطين"، مشيداً بالتاريخ النضالي للشهيد وما قدّمه لخدمة فلسطين وشعبها، مؤكداً أن ياسر عرفات قد ثبّت الهُوية الوطنية للشعب الفلسطيني، "واستكمل حمل الراية الرئيس محمود عباس؛ الذي قال لا لكل مخططات الاحتلال الرامية لضرب الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها ما يُسمى صفقة القرن".وشدّد أبو مويس على أن شعب فلسطين سيبقى صامداً في أرضه رغم كل الصعوبات والمعيقات التي يحاول الاحتلال فرضها، مؤكداً أهمية ترسيخ التاريخ النضالي للشهيد أبو عمّار لدى الأجيال الفلسطينية المتعاقبة، للسير على خُطاه وإكمال المسيرة نحو التخلص من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.من جانبه، أشاد مدير عام التعليم الجامعي رائد بركات، في كلمته ممثلاً عن المكتب الحركي في الوزارة، بالتاريخ النضالي المُشرّف للشهيد ياسر عرفات " أبو عمّار".وشدّد بركات على أن الشهيد قد حافظ على هوية الشعب الفلسطيني من الاندثار، مؤكداً السير على خُطاه وإكمال المسيرة لتحقيق الحلم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.