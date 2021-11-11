فلسطين: ست حالات وفاة و225 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)





وبينت الوزيرة أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.



وسجلت ثلاث حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالة في الخليل، حالة في طولكرم، حالة في نابلس.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 51 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة 84 مريضاً، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل ست حالات وفاة و225 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الضفة وقطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.وأشارت الوزيرة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 7، جنين 18، بيت لحم 12، الخليل 24، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 15، نابلس 8، طولكرم 0، أريحا والأغوار 0، قلقيلية 0، سلفيت 0، قطاع غزة 138".وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 5، جنين 15، بيت لحم 28، الخليل 44، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 24، نابلس 9، طولكرم 5، أريحا والأغوار 5، قلقيلية 3، سلفيت 0، قطاع غزة 333".