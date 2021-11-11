السجن ثلاث سنوات وغرامة خمسة آلاف دينار لمدان بتهمة بيع سلع غذائية فاسدة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت محكمة بداية رام الله، عن إصدار حكما بإدانة المتهم (م،ح) ببيع سلع غذائية فاسدة سندا لأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018، وحكمت عليه بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة خمسة آلاف دينار، وعن التهمة الثانية وهي تداول سلع غير غذائية فاسدة سندا للمادة 2/2 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس مدة سنة وغرامة مالية بقيمة 1000 دينار أدرني.وقررت المحكمة دمج العقوبتين وتنفيذ الأشد بحق المدان، وهي الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية خمسة آلاف دينار أردني، ومصادرة وإتلاف المضبوطات حسب الأصول، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وفا).