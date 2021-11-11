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توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في التكامل الصناعي بين الأردن ومصر والعراق

توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في التكامل الصناعي بين الأردن ومصر والعراق
جانب من التوقيع
رام الله - دنيا الوطن
وقعت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، مع مصر مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التكامل الصناعي بين الأردن ومصر والعراق.

جاء ذلك في إطار زيارة ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني، إلى جمهورية مصر العربية، وقع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي ووزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التكامل الصناعي بين الأردن ومصر والعراق، وسيتم توقيع الاتفاقية من الجانب العراقي خلال الفترة القادمة، وفق (المملكة) الأردنية.

ولفت يوسف الشمالي على حرص الأردن على تعزيز التعاون المشترك مع مصر، في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، مشيراً إلى  أن زيارة ولي العهد تأتي في إطار تعزيز التعاون القائم بين الأردن ومصر، وتمهيداً لبدء مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي .

وجاء توقيع  الاتفاقية استنادا لنتائج القمة الثلاثية التي انعقدت في الأردن العام الماضي، والتي أكدت أهمية تنفيذ حزمة من مشروعات التعاون بين الدول الثلاث، فضلا عن تعزيز الشراكة وتعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي المشترك.





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