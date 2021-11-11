الاقتصاد بغزة تنشر قائمة استرشادية بأسعار السلع الأساسية











رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اليوم الخميس، عن قائمة استرشادية للسلع والأسعار الغذائية الأساسية للاطلاع عليها والإبلاغ عن غير الملتزمين بها.ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أي تاجر يقوم برفع الأسعار، ولا يلتزم بالقائمة الاسترشادية من خلال مكاتبها الفرعية في كافة المحافظات أو الرقم المجاني أو من خلال تطبيق بلاغ اقتصادي.وأشارت الوزارة إلى أن كل من يخالف أسعار القائمة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، موضحةً أن القائمة سيعمل بها حتى نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2021 .